Messina si tinge dei colori dell’arcobaleno nel VIDEO dello Stretto Pride 2019

Largo all’orgoglio: i luoghi simbolo di Messina si tingono dei colori dell’arcobaleno nel video promozionale dello Stretto Pride, postato nelle scorse ore per lanciare la manifestazione LGBTQ che sfilerà per la prima volta per le vie della città tra dieci giorni.

L’appuntamento, infatti, è fissato per il prossimo sabato 8 giugno, con partenza alle 15.00 da piazza Antonello per «una una festa inclusiva alla quale tutti siamo invitati», come si legge sulla pagina Facebook dell’evento.

«Il motto “Largo all’orgoglio” esprime l’apertura a tutti quanti vogliano essere liberi di esprimersi esattamente come sono, nel rispetto di tutti i diritti civili ed umani – scrivono, ancora, gli organizzatori. Le numerosissime adesioni spontanee ricevute sono segno di quanto Messina voglia a gran voce battersi per dei diritti che dovrebbero essere patrimonio di una società civile, dalla quale nessuno dovrebbe essere esclus*».

Dopo un inizio segnato da qualche intoppo – un primo dietrofront del Sindaco sul patrocinio poi concesso a seguito anche della richiesta da parte di diversi esponenti del Consiglio Comunale – la macchina dello Stretto Pride si è messa in moto e la città appare in fermento. Numerose sono state, infatti, le adesioni e le iniziative portate avanti per promuovere il primo gay pride di Messina: tra conferenze, eventi culturali, musica e “AperiPride”, da qualche settimana a questa parte non si parla d’altro.

E adesso il conto alla rovescia può ufficialmente cominciare.

Il Programma del Pride dello Stretto

Continuano, quindi, gli eventi organizzati in attesa dello Stretto Pride 2019. Stasera si terrà l’ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica, con la proiezione alla Sala Visconti del film “Who are you”. E poi, ancora, dibattiti, seminari e l’ormai consueto Aperipride del giovedì. Infine, sabato 8 giugno si terrà la marcia per l’affermazione dei diritti LGBTQ+ con partenza da piazza Antonello, cui seguirà l’“OMD Party Pride”.

Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook dello Stretto Pride Messina.

