Messina. Chiuso domani lo svincolo di Villafranca

17 Condivisioni Facebook Twitter

Domani, venerdì 16 novembre, le rampe d’entrata e d’uscita dello svincolo di Villafranca Tirrena sarà chiuso in determinate fasce orarie per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione della pavimentazione dell’autostrada Messina Palermo (A20).

A comunicarlo è il CAS, ovvero il Consorzio autostrade siciliane), che invita gli automobilisti a utilizzare uscite e ingressi in autostrada alternativi per non rimanere bloccati nel traffico, e specifica, inoltre, gli orari previsti per l’inizio e la fine dei lavori. Ecco quando saranno chiuse e poi riaperte le due rampe dello svincolo di Villafranca Tirrena:

venerdì 16 novembre – chiusura rampa d’uscita (direzione Palermo) dalle ore 7.00 alle ore 11.00 ;

(direzione Palermo) dalle ; venerdì 16 novembre – chiusura rampa di ingresso (direzione Messina) dalle ore 11.00 alle ore 20.00.

Sul posto verranno posizionati degli appositi cartelli che indicheranno l’inizio dei cantieri e le variazioni alla viabilità, oltre che le conseguenti deviazioni.

I lavori previsti sono finalizzati al ripristino e alla manutenzione della pavimentazione stradale e si svolgeranno, quindi, durante tutta la giornata di domani, interessando alternativamente le due rampe, quella d’uscita in direzione Palermo e quella d’accesso in direzione Messina.

Tali provvedimenti sono stati disposti per consentire lo svolgimento degli interventi programmati in totale sicurezza sia per gli automobilisti che per la ditta incaricata, la Preve Antonio di Saponara.

(289)