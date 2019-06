Messina celebra Sant’Antonio: ecco come cambia la viabilità

67 Condivisioni Facebook Twitter

Questo fine settimana Messina si veste a festa per la celebrazione di Sant’Antonio da Padova che porterà in città fedeli provenienti da tutta Italia. Per questo motivo a partire da venerdì la viabilità del centro subirà alcune modifiche, finalizzate a consentire lo svolgimento dei tanti eventi in programma.

Anche quest’anno, infatti, Palazzo Zanca ha patrocinato l’evento promosso dal rettore della Basilica di Sant’Antonio Padre Mario Magro, consistente in un programma fitto di eventi che comincerà sabato con la Notte bianca per Sant’Antonio – durante la quale sono previste mostre, spettacoli teatrali e musicali e momenti dedicati alla fede – e si concluderà domenica con la Processione del carro trionfale.

Ma andiamo a vedere, nel dettaglio le modifiche alla viabilità di sabato e domenica.

Modifiche alla viabilità di sabato 15 per la Notte Bianca per Sant’Antonio

Sabato 15 giugno, dalle 15.00 alle 2.00 (di domenica notte) sono previste le seguenti modifiche viarie:

Divieto di sosta: sul lato est di via C. Battisti, tra viale Europa e via Maddalena; in largo Avignone; su entrambi i lati della via S. Cecilia, tra via dei Mille e viale S. Martino, e tra le vie S. Paolino e C. Battisti; A. Martino, tra le vie Faranda e S. Cecilia; in tutta l’area di piazza Lo Sardo; Ghibellina, tra la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera e N. Bixio; Refugio dei Poveri; in tutta l’area di piazza Spirito Santo; Merli; Cernaia; Camiciotti, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; Geraci, tra le vie C. Battisti e Centonze; G. Conti; M. Giurba, tra le vie S. Marta e Faranda; S. Marta, tra le vie S. Paolino e C. Battisti; Maddalena, tra le vie S. Marta e C. Battisti; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento e dei Mille, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Ghibellina.

Dalle 8.00 di sabato 15 giugno alle 2.00 (di notte) di domenica 16:

Divieto di sosta, con zona rimozione coatta: in piazza Annibale Maria di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra le vie C. Battisti e A. Martino; N. Bixio, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e C. Battisti; Ghibellina, tra viale Europa e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera dove la sosta sarà vietata tra le vie Battisti e Ghibellina. Dalle 8 di domani alle 15 di lunedì 17, sarà vietato il transito veicolare in via Ghibellina, tra viale Europa e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera; dalle 8 di domani alle 2 di domenica, in piazza Annibale Maria di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra le vie C. Battisti e A. Martino;

Dalle 20.30 di sabato 15 alle 2.00 (di notte) di domenica 16:

Divieto di transito: in via C. Battisti, tra viale Europa e via Maddalena (escluse le aree di intersezione con la via Maddalena), interdicendo l’accesso degli autobus alla corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), ad intersezione con via Maddalena; tutta l’area di largo Avignone; la via Ghibellina, tra la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera e N. Bixio; Camiciotti, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; Geraci, tra le vie Centonze e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e Ghibellina; S. Cecilia, tra le vie S. Paolino e C. Battisti e tra via dei Mille e viale S. Martino; A. Martino, tra le vie Faranda e S. Cecilìa; la carreggiata stradale di piazza Lo Sardo; Cernaia; Refugio dei Poveri; piazza Spirito Santo; Merli; G. Conti; S. Marta, tra le vie S. Paolino e C. Battisti; M. Giurba, tra le vie S. Marta e Faranda; Maddalena, tra le vie S. Marta e C. Battisti; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento e dei Mille, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Centonze; e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera, tra le vie C. Battisti e Ghibellina.

Modifiche alla viabilità per la Processione del Carro Trionfale

La solenne Processione del Carro Trionfale prenderà il via alle ore 19.00 di domenica 16 giugno, che attraverserà diverse vie del centro di Messina seguendo questo percorso: partenza da via Ghibellina, Santuario di Sant’Antonio, passaggio attraverso le vie S. Cecilia, C. Battisti, T. Cannizzaro, piazza Cairoli, XXVII Luglio, viale San Martino (carreggiata ovest) e via S. Cecilia con rientro al Santuario.

Domenica 16, dalle 15.00 alla mezzanotte sono previste le seguenti modifiche viarie:

divieto di sosta: su entrambi i lati di via S. Cecilia, tra la rampa Villari e via C. Battisti, e tra via dei Mille e viale S. Martino; Ghibellina, tra le vie Geraci e N. Bixio; lato est di via C. Battisti, tra le vie Geraci e T. Cannizzaro; lato sud di via T. Cannizzaro, tra le vie C. Battisti e piazza Cairoli; A. Martino, tra le vie L. Manara e S. Cecilia; A. Saffi, tra le vie Centonze e C. Battisti.

Domenica 16 dalle 18.00 alla mezzanotte è stato disposto:

divieto di transito veicolare: nella via S. Cecilia, tra via dei Mille e viale S. Martino e tra le vie San Paolino e C. Battisti; C. Battisti, tra le vie E. Geraci e T. Cannizzaro, interdicendo l’accesso degli autobus alla corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest (direzione di marcia nord-sud), ad intersezione con via Maddalena; A. Martino, tra le vie L. Manara e S. Cecilia, avendo cura di garantire la continuità del transito veicolare, in direzione ovest-est, lungo le vie S. Maria del Selciato, A. Martino e L. Manara; Geraci, nella semicarreggiata in direzione di marcia valle-monte, tra le vie tra le vie Centonze e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e C. Battisti; N. Bixio, tra le vie Ghibellina e A. Martino; Ghibellina, tra le vie Geraci e N. Bixio.

Domenica 16 dalle 19.00 alle 21.30, e comunque sino al passaggio della coda della Processione è istituito:

Divieto di transito nelle strade interessate dalla Processione: vie C. Battisti, tra via S. Cecilia e T. Cannizzaro; T. Cannizzaro, tra le vie C. Battisti e piazza Cairoli; viale San Martino, tra le vie E. L. Pellegrino e S. Cecilia; S. Cecilia, tra viale San Martino e C. Battisti; tutti i tratti terminali che si immettono nel percorso della processione; e l’interno dell’area circoscritta dal perimetro attraversato dal corteo religioso.

