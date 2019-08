Messina celebra San Placido e Compagni Martiri Compatroni della città: il programma

19 Condivisioni Facebook Twitter

Ritornano anche quest’anno i solenni festeggiamenti estivi in onore di San Placido e Compagni Martiri Compatroni della Città e dell’Arcidiocesi di Messina: al via domani cinque giorni dedicati alla fede, ma anche alla cultura e al sociale.

Fu Papa Sisto V a concedere nel 1588 per Messina la doppia festività in onore del Martire Benedettivo: il 5 Ottobre in ricordo del martirio e il 4 Agosto come memoria del Ritrovamento delle Reliquie. Il Rettore di San Giovanni di Malta Mons. Angelo Oteri, in sinergia con l’Arciconfraternita – Compagnia di San Placido e l’Associazione Aura, ha stilato un ricco programma religioso e culturale.

Il programma dei solenni festeggiamenti in onore di San Placido e Compagni Martiri Compatroni

Si inizia con il tradizionale Triduo dei giorni 1, 2 e 3 agosto, con inizio alle ore 17.30, che sarà animato da vari parroci con le rispettive comunità parrocchiali, rispettivamente Don Alessandro Marzullo Parroco di Cataratti – Bisconte, Don Sergio Siracusano Parroco del Cep e Mons. Tonino Schifilliti Parroco di San Gabriele all’Addolorata.

Domenica 4 Agosto, solennità del Ritrovamento delle Reliquie, si inizia alle 11.00 con la S. Messa nel seicentesco Sacello delle Reliquie presieduta da Don Paolo De Francesco e alle 12.00 Supplica ai Santi Martiri e traslazione all’altare maggiore dei quattro busti reliquari d’argento del 1624 dei santi fratelli Placido, Flavia, Eutichio e Vittorino.

Nel pomeriggio alle 18.30 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Abate Benedettino Vittorio Rizzone, con la partecipazione del Circolo San Placido di Biancavilla (Ct), del Comitato Festa San Placido di Castel di Lucio (Me) e della Pia Unione San Placido e San Michele di Poggio Imperiale (Fg). I canti liturgici saranno eseguiti dalla corale polifonica “Santa Maria dei Miracoli” diretta dal Maestro Giacomo Arena. Al termine della celebrazione processione interna e ricollocazione dei busti reliquari nel Sacello.

Le festività placidiane si concluderanno lunedì 5 Agosto con la Giornata Eucaristica con l’esposizione del SS. Sacramento dalle 10 alle 17.30 e con Vespri e Santa Messa conclusiva presieduta dal Rettore Mons. Angelo Oteri. Infine Martedì 6 Agosto alle ore 20.00 visita straordinaria del Braccio Reliquario di Sant’Alberto a San Giovanni di Malta nel quadro del recupero della memoria dei due grandi compatroni storici di Messina: San Placido e Sant’Alberto.

Altresì il programma sarà arricchito da due importanti eventi culturali, giovedì 1 Agosto alle ore 19.00 incontro in memoria di Mons. Pantaleone Minutoli nel 50° della sua morte, saranno presenti il Prof. Angelo Sindoni, Mons. Vincenzo D’Arrigo, Mons. Angelo Oteri e Don Paolo De Francesco, intermezzi musicali a cura del Maestro Angelo Minutoli, al termine intitolazione all’indimenticabile sacerdote della saletta museale annessa al Sacello delle Reliquie.

Sabato 3 Agosto alle ore 19.00 conferenza di Marco Grassi e Francesca Mangano sulle Reliquie dei Santi Martiri. Nel corso dei festeggiamenti si potrà attingere alla celebre fonte di San Placido che sgorga incessantemente dal 4 Agosto 1588. Il ricco programma atto a far riscoprire ai messinesi e non solo il grande compatrono di Messina, il monaco e martire benedettino San Placido.

