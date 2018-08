Messina. Carro attrezzi in azione: auto rimosse nei pressi della Dogana

133 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Tolleranza zero contro gli automobilisti indisciplinati. Questa mattina, infatti, i carro attrezzi sono entrati in azione per rimuovere diverse auto parcheggiate in divieto di sosta. Le operazioni di controllo e rimozione dei veicoli sono al momento ancora in atto e stanno interessando il viale San Martino, davanti il palazzo della Dogana. Quotidianamente, infatti, approfittando dell’ampio marciapiede, i messinesi sono soliti parcheggiare lungo il lato destro della carreggiata, ignorando i segnali di divieto che avvisano in maniera inequivocabile dell’impossibilità di lasciare lì la propria auto.

Oggi, con ben tre carro attrezzi in azione, gli automobilisti indisciplinati sono stati puniti. Sul posto anche diversi uomini della Polizia Municipale.

(454)