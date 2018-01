Messina al buio. Da Gazzi a Provinciale illuminazione assente

15 Condivisioni Facebook Twitter

Ancora problemi con la pubblica illuminazione di Messina. A segnalarlo il consigliere della III circoscrizione Mario Barresi che evidenzia la pericolosità di alcune aree in particolare della città dello Stretto lasciate totalmente al buio.

«Dal Rione Gazzi alla Circonvallazione Fondo Fucile, presso la scuola Albino Luciani e l’Eremo degli Angeli, passando da Provinciale, sono tutte strade al buio da diversi giorni – afferma Barresi – sia per la mancata sostituzione di lampade esauste, sia per il cedimento di pali, in alcuni casi ancora giacenti sul suolo stradale».

Le lamentele dei cittadini non sono bastate, spiega il consigliere, la mancanza di illuminazione mette a rischio sia l’incolumità degli abitanti della zona che gli automobilisti che percorrono quei tratti di strada con una visuale compromessa.

«È urgentissimo e indifferibile dare un cambio di rotta ad un servizio di manutenzione ordinaria di pubblica illuminazione molto latente – conclude Barresi – di cui a farne le spese non possono essere i cittadini, nonostante possano esistere problemi tecnici e/o economici. La questione sta assumendo proporzioni e ritardi non più tollerabili, che rientrano ormai nell’ambito di un vero e proprio problema di ordine e sicurezza pubblica».

