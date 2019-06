Messina. Bonus bebè 2019: chi può richiederlo, come e quando

46 Condivisioni Facebook Twitter

Buone notizie per le neo-mamme e i neo-papà di Messina: da oggi è possibile richiedere il Bonus Bebè 2019, un contributo di 1.000 euro pensato per sostenere i genitori alle prese con le gioie, ma anche con le spese, derivanti dalla nascita (o dall’adozione) di un figlio.

I termini per ottenere, in base ai propri dati ISEE, il bonus figlio 2019 sono aperti. Possono presentare domanda i genitori di bambini nati nel 2019, sia italiani che extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità.

Ma vediamo, nel dettagli, tempi, requisiti e modalità di presentazione della richiesta.

Requisiti per ottenere il Bonus Bebè

Possono richiedere il contributo i neo-genitori in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria , permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);

, in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto;

al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto; il bambino, infine, deve essere nato nel territorio della Regione Siciliana.

Per l’accesso al Bonus Bebè 2019 è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

copia di certificato ISEE con valore massimo di 3.000 euro ;

con valore di ; copia documento di identità ;

; copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per soggetti extracomunitari).

Tempi per richiedere il Bonus Bebè

Le istanze dovranno essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

entro il 26/07/2019 , per i nati dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 ;

, per i ; entro il 11/10/2019 per i nati dal 01 luglio 2019 al 30 settembre 2019 ;

per i ; entro il 10/01/2020 per i nati dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.

Com’è possibile notare dalle date fornite, è possibile già avere un’idea di quando scadranno i termini per i bambini che nasceranno nei prossimi mesi del 2019 per preparare la documentazione richiesta.

Modalità di accesso al Bonus Bebè

La domanda per l’ottenimento del Bonus Figlio 2019 dovrà essere presentata presso al Front Office (Piano Terra) del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Messina, situato al Palazzo Satellite di Piazza Repubblica, n.40.

Maggiori informazioni e i moduli da compilare sono scaricabili a questo link.

