Messina. Avviso di garanzia a Renato Accorinti e Daniele Ialacqua per la discarica di Portella Arena

Messina. È stato notificato nella giornata di ieri all’ex sindaco Renato Accorinti, all’ex assessore all’ambiente Daniele Ialacqua e ad altri soggetti un avviso di garanzia relativo alla discarica di Portella Arena. A darne comunicazione sono gli stessi interessati che in un comunicato stampa rendono noto che: «Siamo consapevoli che l’Informazione di garanzia è un atto dovuto a tutela dei cittadini ed esprimiamo la più totale fiducia nel lavoro che la Magistratura condurrà nella sua autonomia.

Nella nostra azione amministrativa a servizio della città abbiamo ereditato questa criticità ventennale e abbiamo costruito e avviato il percorso per la definitiva conclusione della messa in sicurezza della discarica di Portella Arena. Durante l’amministrazione Accorinti, infatti, si è sbloccato l’iter progettuale della messa in sicurezza dell’ex discarica, si sono recuperati i finanziamenti necessari, si è sopperito tramite il Masterplan al taglio di un finanziamento regionale, si è approvato il progetto dell’intervento e sono stati inviati gli atti per la pubblicazione della gara, avvenuta pochi mesi fa. Siamo dunque certi che in tempi brevi si potrà pervenire all’accertamento della verità sui fatti e sulle azioni amministrative da noi poste in atto».

