Messina. Troppi automobilisti indisciplinati. Da oggi lo Shuttle ATM viaggia con la scorta

Il nuovo piano del trasporto pubblico è stato avviato nel weekend sarà capitato spesso di vedere il nuovo Shuttle in giro per Messina. Ma le prime corse del vero protagonista del nuovo piano di trasporto invernale ATM non sono andate come previsto e da oggi, il sindaco De Luca, ha disposto che a scortarlo ci sarà una volante della Polizia Municipale.

«Il nuovo piano di mobilità urbana funzionerà soltanto se ognuno farà la propria parte» – ha esordito il sindaco Cateno De Luca, puntando l’attenzione sui cittadini e ricordando come la collaborazione di tutti sia fondamentale per la buona riuscita di ogni progetto riguardante un settore qualsiasi dei servizi pubblici.

Sabato e domenica, infatti, sono stati rilevati diversi problemi lungo il tragitto dello Shuttle, che collega la zona Nord con la zona Sud della città, Giampilieri con Torre Faro e si interseca con altri veicoli per realizzare una serie di collegamenti a pettine con le diverse aree della città.

In sostanza, l’abitudine dei messinesi al parcheggio selvaggio sembra continuare ad essere ben radicata. I mezzi pubblici, infatti, sono spesso intralciati dalla presenza di autovetture posteggiate negli spazi riservati alle fermate, contrassegnati da apposita segnaletica gialla. Cosa che già dall’avvio del nuovo piano e dei nuovi orari ha causato non pochi ritardi e disagi all’utenza, oltre che, ovviamente, agli autisti ATM. Per porre rimedio al problema: «Ho disposto che la polizia municipale scorti lo shuttle – ha scritto il Sindaco – per multare tutte le auto che sosteranno negli appositi spazi riservati alle fermate».

«O la finiamo tutti quanti di farci i fatti nostri trasgredendo le regole così i servizi potranno funzionare meglio – ha concluso perentoriamente Cateno De Luca – oppure continueremo a pagare il prezzo della nostra noncuranza».

Chiaramente, sebbene il nuovo piano sia stato appena avviato, il futuro dei servizi ATM potrebbe essere in bilico. La discussione sul “Salva Messina”, il pacchetto di provvedimenti per evitare il dissesto della città dello Stretto, è ancora aperta e prevede una riduzione dei trasferimenti dal Comune alla partecipata.

