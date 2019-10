Messina. Attivo il numero verde per segnalare guasti all’illuminazione pubblica

0 Condivisioni Facebook Twitter

Buone notizie per gli abitanti della città dello Stretto: è stato attivato il numero verde per segnalare al Comune di Messina guasti all’impianto della pubblica illuminazione. Dai singoli lampioni non funzionanti a intere zone al buio, adesso è possibile richiedere un intervento tramite una linea pensata appositamente.

A darne comunicazione è stata la pagina Facebook dedicata al “Servizio di illuminazione pubblica del comune di Messina” che fornisce aggiornamenti su eventuali lavori ed interruzioni di luce nella città dello Stretto.

Il numero, 800 845 610, è gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 del mattino alle ore 19.00 del pomeriggio. Si tratta di una linea con operatore, quindi sarà possibile spiegare con precisione qual è il problema che si vuole segnalare.

(85)