Messina. ATM, Gioveni: «Il nuovo piano è fallito prima di nascere»

«Il nuovo piano di esercizio è fallito ancor prima di nascere» con queste parole Libero Gioveni, consigliere comunale del PD, boccia senza appello la soluzione varata dall’Amministrazione De Luca per i servizi ATM, messa alla prova proprio in questi giorni.

Dopo il secco “NO” di diversi cittadini, anziani, studenti e lavoratori, utenti principali del servizio che in questi giorni si sono trovati ad affrontare non poche difficoltà a causa dei ritardi dei mezzi, arriva quello del consigliere comunale che chiede di rivedere la soluzione testata sul campo da sabato scorso e di tornare, almeno temporaneamente, al vecchio piano di esercizio.

«La mia non vuole essere una presa di posizione rispetto ai conti in rosso – ha specificato Gioveni – per i quali è giusto correre ai ripari (tant’è che, come ho detto già in Aula, sono disposto anche a valutare seriamente la possibilità di trasformare l’ATM in società per azioni) ma più semplicemente una presa d’atto rispetto a un palese e reiterato disservizio per l’utenza che ha tutto il diritto di lamentarsi».

Se come previsto a partire da giugno 2019 si ha intenzione di dismettere il tram, secondo il Consigliere occorre per prima cosa garantire un servizio alternativo efficiente. «Gli esperimenti – ha chiarito Libero Gioveni – è giusto farli, ma se le “cavie” sono studenti, massaie e anziani che non riescono nemmeno a salire sullo shuttle perché sovraffollato, si ha l’obbligo morale di correre subito ai ripari e, nell’attesa di rivedere un nuovo piano, tornare subito a quello precedente funzionante».

«Il fatto che il sindaco De luca stamattina – ha concluso – si sia trasformato pittorescamente in un vigile urbano motociclista non risolve il problema».

