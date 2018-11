Messina si colora di arancio: la Prefettura sotto una luce diversa – FOTO

74 Condivisioni Facebook Twitter

Messina si tinge di arancio. Stasera uno dei principali palazzi della città dello Stretto, la Prefettura, è illuminata da una calda luce di color arancio che si riflette sulle vie e sugli edifici circostanti donando al centro storico un aspetto nuovo e suggestivo, e spingendo i passanti a soffermarsi per osservare meglio la città.

Perché la Prefettura si è vestita di arancio?

Perché l’arancio è il colore scelto dall’ONU per lanciare la sua campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, appunto “Orange The World”, che si potrebbe tradurre con “dipingi il mondo di arancio”. E il Comune di Messina ha accolto l’appello lanciato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli attivisti e le attiviste, per lanciare un messaggio di comprensione, amore e rispetto.

L’iniziativa è stata promossa nella città dello Stretto dal “Soroptimist Club” e prevede 15 giorni di attivismo, iniziati ieri 25 novembre, in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne” e che si concluderanno il prossimo 10 dicembre.

La luce che questa sera ha ammantato di arancione il palazzo della Prefettura e, di riflesso, anche i dintorni, si spegnerà stasera solo momentaneamente per poi riaccendersi tra due settimane, sabato 8 dicembre. In questa data a vestirsi di arancio saranno la Fontana di Orione a piazza Duomo e la chiesa di Montalto.

Si tratta di un gesto semplice ma suggestivo, che invita al rispetto e a non dimenticare le troppe vittime della violenza di genere.

