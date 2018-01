Messina. Apre Burger King alla Galleria Vittorio Emanuele. Ecco la data ufficiale

49 Condivisioni Facebook Twitter

La notizia che molti messinesi aspettavano è arrivata: sabato 13 gennaio, alle ore 17, aprirà ufficialmente il Burger King nella Galleria Vittorio Emanuele.

Se ne parlava ormai da diversi mesi ma la notizia ufficiale dell’apertura del colosso statunitense a Messina risale a qualche settimana fa quando, in galleria ed in giro per la città, sono comparsi dei cartelloni che annunciavano l’imminente arrivo di Burger King.

La notizia dell’apertura è stata pubblicata nel tardo pomeriggio di ieri sul profilo Facebook ufficiale del fast food, per essere certi di raggiungere la quantità di pubblico necessaria per inaugurare “col botto”. Sabato, infatti, per rendere davvero speciale il primo giorno del Burger King a Messina, è previsto un live show, animazione per tutti i bambini presenti e una esibizione di street art.

Affinché tutto sia perfetto, la società messinese che ha investito sul colosso statunitense si è anche preoccupata di ristrutturare una parte della Galleria che era stata distrutta da un incendio nel 2015. Insomma, un nuovo fast food dove mangiare, uno dei simboli della città rimessi a nuovo e nuovi posti di lavoro per i giovani messinesi.

Anche se arriva solo ora in riva allo Stretto, Burger King ha una lunga storia. Nasce, infatti, ben 63 anni fa a Miami e, dopo solo 10 anni, ha iniziato a diffondersi in giro per il mondo.

In Italia il primo Burger King è arrivato nel 1999 e oggi sono quasi 200 punti vendita sparsi in giro per lo stivale.

Il suo hamburger più famoso, il Whopper, è stato richiesto ben 11 milioni di volte.

