Messina. Anche Francesco Arena conquista il premio “Due Pani” del Gambero Rosso

Anche Francesco Arena conquista il premio “Due Pani”. Il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso al bakery chef messinese, già vincitore del premio “Miglior Fornaio Best in Sicily 2019”, è un’ulteriore conferma dell’eccellente lavoro svolto all’interno del Panificio Arena.

«Questo 2019 qualche soddisfazione me l'ha portata – dichiara senza nascondere l'emozione Francesco Arena. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che lavorano con me ogni giorno.Questo riconoscimento, dopo il Best in Sicily,

Dal 1939 a Messina, il Panificio Arena è sinonimo di artigianalità, qualità, genuinità e passione. L’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena rappresenta la terza generazione di maestri dell’arte bianca. Ad oggi il panificio, in cui con Francesco è presente anche il padre Masino, vanta una produzione di oltre trenta tipologie di pane, preparato con lievito madre e con le migliori farine.

Gli ispettori di Pane & Panettieri d’Italia hanno recensito i panifici italiani assegnando ai locali una valutazione tradotta graficamente in 1, 2, o 3 Pani. Tra i criteri di selezione e valutazione, grande importanza hanno avuto l’aspetto, la composizione, la durevolezza e la conservazione del pane.

Su ventimila panifici in tutta Italia ne sono stati selezionati solo 350 e la città di Messina ne esce veramente bene, a conferma che si sta investendo in qualità. Sono stati premiati con “Due Pani” anche i fornai Tommaso Cannata e Natale Laganà. In Sicilia, il massimo punteggio di “Tre Pani” è stato assegnato a “I Banchi” di Ragusa” e al “Panificio Guccione di Palermo.

