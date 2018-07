Messina: Amam attiva il numero unico per tutte le pratiche

1 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Amam ha attivato il nuovo numero unico, fruibile attraverso centralino automatico, per fornire assistenza e supporto immediato agli utenti.

Da oggi, dunque, i messinesi potranno tenere un solo numero telefonico a portata di mano: 090 3687711. Questo nuovo servizio di Centralino automatico permetterà la risoluzione, anche per via telefonica, di molte pratiche legate alla fruizione del servizio idrico integrato e alla gestione dei contratti di utenza.

Da questo momento, quindi, Amam invita gli utenti a farne principale uso, anche per evitare il disagio degli spostamenti nella sede degli uffici per acquisire informazioni gestibili telefonicamente o per prendere appuntamento con gli incaricati di ciascun servizio.

Amam comunica anche che gli uffici saranno aperti al pubblico anche ad Agosto, secondo il calendario, suddiviso per uffici.

Orari di apertura degli uffici ad Agosto

Ufficio Contratti di Fornitura Idrica: aperto lunedì, martedì e giovedì.

Ufficio Rapporti con l’Utenza: da lunedì a venerdì, 8,30 – 13,00 e lunedì, 15,00 – 17,00.

Ufficio Contratti Fornitura Idrica: lunedì, 8,30 – 13,00 e 15,00 – 17,00, martedì e giovedì, 8,30 – 13,00.

Ufficio Fognatura: martedì e giovedì, 8,00 – 10,00

L’ufficio che garantirà la piena funzionalità, 24 ore su 24, è come sempre l’Ufficio Segnalazione Guasti, a disposizione di tutti i cittadini e a garanzia del pronto intervento e presidio per ogni emergenza, raggiungibile al numero 090.3687722 ovvero attraverso il nuovo Centralino.

