Messina. 40 mila al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci: «Siete grandi»

Una vera e propria festa quella che si è svolta ieri allo Stadio San Filippo, cornice dell’atteso concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Tutto esaurito a Messina per assistere allo spettacolo dei due big della musica italiana che, insieme, stanno accendendo l’estate 2019 con un tour negli stadi dai grandi numeri. In 40 mila ieri, provenienti da tutta la Sicilia e la Calabria, hanno riempito lo stadio San Filippo per ascoltare i grandi successi di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Invece no, Le cose che vivi, La solitudine, E mi manchi amore mio, Incancellabile, Strani amori, Simili. Questi alcuni dei grandi successi della Pausini, a cui si sono mixati le canzoni più famose di Biagio Antonacci come: Ti penso raramente, Buongiorno bell’anima, Non ho bisogno più di niente e l’immancabile Iris.

«Un concerto pieno di sorrisi e abbracci tra me e Biagio, sempre stretti a voi! Tutto pieno a Messina, siete grandi! Grazie!» così Laura Pausi commenta sui social la tappa di Messina nel “Laura Biagio Stadi Tour” 2019. «Messina….. la Sicilia che splende…. energia e magia» scrive invece Biagio Antonacci, condividendo i primi scatti ufficiali del concerto.

Foto tratte dalla pagina Facebook “Laura Pausini”

