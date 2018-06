Messina. Svincolo Giostra chiuso: i primi effetti sul traffico cittadino

64 Condivisioni Facebook Twitter



Messina. La temporanea chiusura delle rampe d’accesso in autostrada dello svincolo Giostra-Annunziata sta creando non pochi disagi ai messinesi. Nelle ore di punta soprattutto, si registrano forti rallentamenti al traffico veicolare che, in vista del weekend, con molta probabilità tenderanno a ripetersi.

Dovremo attendere quasi un mese prima di poter imboccare nuovamente l’autostrada a Giostra. I lavori nel viadotto Ritiro, infatti, dovrebbero concludersi il 17 luglio ma già sembra che potrebbero protrarsi per una settimana: fino a lunedì 23 luglio.

Con la chiusura di questa fondamentale arteria del traffico cittadino, che coincide perfettamente con l’inizio del periodo estivo ed il conseguente aumento di mezzi che da Messina si sposta verso le zone di mare della fascia tirrenica, toccherà fare i conti con lunghe code.

