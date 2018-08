Matteo Salvini a Messina. Oggi il Ministro dell’Interno a San Raineri

38 Condivisioni Facebook Twitter

Matteo Salvini torna a Messina. Il Ministro dell’Interno oggi, martedì 14 agosto, visiterà la Base Navale di San Raineri ed incontrerà l’equipaggio del Pattugliatore della Guardia di Finanza “Monte Sperone” che, nei giorni scorsi, ha concluso l’operazione “Libeccio” con il sequestro di oltre 20 tonnellate di hashish e l’arresto di 11 persone. L’incontro è programmato alle ore 18:30.

La visita di Salvini a Messina dovrebbe durare meno di un’ora dato che, secondo il suo programma, alle 19:45, in vicepremier è atteso in piazza Petroselli, sul lungomare di Furci Siculo per un incontro istituzionale con il sindaco del Comune Ionico e responsabile provinciale enti locali della Lega, Matteo Francilia.

La domanda, quindi, che molti si stanno ponendo è: il Ministro ha accettato l’invito del sindaco Cateno De Luca di visitare le baracche di Messina? La richiesta fatta tramite social dal primo cittadino aveva come obiettivo quello di mostrare a Salvini le condizioni in cui migliaia di messinesi sono costretti a vivere e chiedere il sostegno del vicepremier, e di conseguenza del governo nazionale, per la realizzazione dell’importante progetto di risanamento che prevede la demolizione di tutte le baracche entro il 31 dicembre 2018.

«Sono sicuro che dopo aver constatato la gravissima situazione di degrado – ha scritto De Luca qualche giorno fa – diventerà il nostro migliore “alleato” per rappresentare nel Consiglio dei Ministri che a Messina esiste un’emergenza che, per troppo tempo, è stata colpevolmente sottovalutata».

