Autostrada A18 Messina-Catania. Al via i lavori per la manutenzione del verde

Messina. Il CAS (Consorzio Autostrade Sicilia, ndr) ha dato il via ai lavori di manutenzione del verde in tutti gli svincoli dell’intera autostrada A18, da Messina a Catania. L’intervento consisterà nello sfalcio di erbe, decespugliamento, taglio della vegetazione, potatura delle siepi e di arbusti lungo il tracciato autostradale, con l’intento di ripristinare l’aspetto della carreggiata, ma soprattutto per garantire la sicurezza pubblica.

I lavori interesseranno gli svincoli di Messina, Roccalumera, Taormina, Giardini Naxos, Fiumefreddo, Giarre, Acireale e Catania e dovrebbero procedere fino al 14 gennaio del 2019. Per quanto riguarda la tratta tra Fiumefreddo e San Gregorio invece, i lavori sono stati rinviati.

Gli interventi saranno eseguiti in orario diurno e se necessario anche durante le ore notturne. Per facilitare il lavoro degli operatori del CAS sarà necessario parzializzare, di volta in volta, le rampe di uscita e quelle d’entrata, il limite di velocità è stato fissato a 40Km/h in corrispondenza dei cantieri.

