Maltempo: Messina assediata dalle raffiche di vento

Continua l’ondata di maltempo sulla città di Messina: forti raffiche di vento e piogge sparse caratterizzano la cupa giornata di oggi. I venti provenienti da Ovest-Nord-Ovest stamattina hanno raggiunto un’intensità compresa tra 41 e 48km/h mentre risultano leggermente diminuite oggi pomeriggio, con intensità tra 37km/h e 45km/h.

Durante l’arco della giornata le temperature si manterranno relativamente alte, variando da una minima di 15°C ad una massima di 18°C. Le piogge, nonostante siano deboli, raggiungeranno i 3mm e persisteranno per il resto della giornata alternandosi a schiarite occasionali.

Il mal tempo dovrebbe però iniziare ad arrestarsi: sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di domani e non ci sono piogge in vista. I venti che al mattino proverranno da Ovest-Nordovest saranno moderati, mentre di pomeriggio il vento soffierà da Nordovest, con intensità sempre moderata. Per domani la temperatura si aggira intorno ai 18°C all’ora di pranzo, mentre di sera si abbasserà a 13°C.

