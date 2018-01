Maltempo: intensa grandinata nella zona Nord di Messina

264 Condivisioni Facebook Twitter

Un’intensa grandinata che ha colpito la zona Nord di Messina. Intorno alle 18:30 il cielo si è coperto di nuvole e i chicchi di grandine hanno iniziato a ricoprire strade e macchine, creando una pericolosa patina di ghiaccio. Non pochi i disagi che questa inattesa parentesi di maltempo ha causato.

Il traffico verso il centro città ha subìto diversi rallentamenti ma per fortuna, al momento, non sono stati registrati incidenti. La grandine è caduta violenta per circa mezz’ora, lasciando poi il posto alla più gestibile pioggia.

Traffico rallentato anche nella salita di Sperone dove diversi cittadini segnalano anche tombini scoperchiati, nonché il conseguente riversarsi in strada di acqua sporca.

Pioggia e grandine, fino a questo momento, stanno invece risparmiando la zona Sud di Messina.

Secondo le previsioni, in serata le nuvole dovrebbero allontanarsi solo momentaneamente dalla città. Domani, infatti, è prevista un’altra giornata all’insegna della pioggia, con temperature che oscilleranno tra i 4 e gli 11 gradi.

