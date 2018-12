Messina. Luminarie e atmosfera di festa: ecco il Natale di via Palermo

44 Condivisioni Facebook Twitter

La via Palermo avrà un nuovo volto per il Natale 2018. I commercianti hanno, infatti, deciso di mettere insieme le forze, per organizzare qualcosa che renda la strada commerciale appetibile ai possibili clienti, ma anche ai passanti che vorranno semplicemente godere dell’atmosfera di festa.

Il comitato spontaneo formato da alcuni commercianti ha deciso di autotassarsi, per creare un vasto programma per ricreare la via Palermo di un tempo.

A parlarcene uno degli organizzatori, Marcello Mastrojanni:«Siamo riusciti a permetterci questa piccola soddisfazione per vivere il Natale in modo diverso, ma soprattutto per portare più gente possibile e iniziare a rimettere in piedi l’economia messinese. Il nostro motto: darci da fare per far rivivere il commercio».

Si parte dalle luminarie, già allestite e pienamente approvate dalla cittadinanza ma che non saranno gli unici addobbi: agli imbocchi della via Palermo sono stati posizionati dei banner contenenti frasi di augurio per gli ospiti; in ogni negozio aderente all’iniziativa sono stati attaccati, inoltre, degli adesivi a tema natalizio.

Il Natale di via Palermo non prevede solo addobbi: sui pali della luce saranno attaccate delle casse che diffonderanno della musica dall’8 dicembre al 24; gli esercizi commerciali gastronomici offriranno prodotti tipici.

L’atmosfera di festa sarà completata con piccoli eventi: sarà chiamato uno zampognaro, che suonerà in un giorno prenatalizio; il 22-23-24 gireranno per la via alcuni personaggi Disney che offriranno caramelle e cioccolatini ai bambini.

