Lotteria Italia. Biglietto da 50 mila euro a Messina. 25 mila euro vinti a Villafranca

7 Condivisioni Facebook Twitter

Messina comincia il 2019 con due biglietti vincenti della Lotteria Italia: uno a Villafranca, da 25 mila euro, e l’altro proprio a Messina, da 50 mila euro.

In totale, in questa edizione di Lotteria Italia sono stati estratti 205 biglietti vincenti per un totale di 16 milioni di euro. Le vincite più importanti sono state 155, così ripartire: 5 premi tra i 500 mila euro e i 5 milioni di euro, 50 biglietti da 50.000 euro ciascuno (seconda categoria) e 100 premi da 25 mila euro (terza categoria).

La Sicilia ha portato a casa due premi di terza categoria, e tre premi di seconda categoria. Il biglietto che ha regalato la vincita maggiore, quello da 5 milioni di euro, è stato staccato sempre al Sud, a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Lotteria Italia è un gioco a premi attivo nella Penisola dagli anni ’50 che, in concomitanza con l’Epifania, fa vincere agli italiani migliaia di euro. L’estrazione è avvenuta ieri durante la trasmissione di Raiuno “I soliti ignoti”, ma ogni anno il programma prescelto per la proclamazione dei vincitori è diverso.

Adesso, i fortunati proprietari dei biglietti vincenti avranno 180 giorni di tempo per riscuotere il proprio premio che, altrimenti, rischia di andare perduto.

(145)