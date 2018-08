Lotta ai “fannulloni”. Provvedimenti disciplinari per 4 dipendenti di MessinaServizi Bene Comune

30 Condivisioni Facebook Twitter

Sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti di 4 dipendenti della MessinaServizi Bene Comune che nei giorni scorsi hanno commesso diverse infrazioni durante l’orario di lavoro. «Presidente andate avanti così! – scrive il sindaco De Luca su Facebook, rivolgendosi al presidente della partecipata Giuseppe Lombardo. Tuteliamo i nostri utenti che pagano le tasse e difendiamo chi lavora e si guadagna lo stipendio».

Nel dettaglio, il primo cittadino spiega le motivazioni che hanno portato alla decisione di sanzionare i dipendenti, confermando un’attenzione scrupolosa sul lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti. Ad un lavoratore che risultava presente a lavoro è stata contestata la sua effettiva irreperibilità e la mancata timbratura del tesserino sia nell’orario di entrata che in quello di uscita.

Un altro lavoratore è stato sorpreso durante l’orario di lavoro a gustare un caffè, dopo avere caricato della frutta sulla macchina aziendale, che era stata lasciata in senso opposto a quello di marcia ed in prossimità di una curva.

Un terzo dipendente si rendeva irrintracciabile dal suo Sorvegliante e la zona di spazzamento di sua competenza appariva sporca e trascurata da tempo.

Infine, il quarto dipendente, assegnato al servizio di pesa presso un’area ecologica, veniva sorpreso durante l’orario di lavoro, stravaccato su una sedia con le gambe sul tavolo mentre era intento a parlare al cellulare.

«Questi quattro dipendenti – continua De Luca – hanno ricevuto l’avviso di avvio del procedimento disciplinare che si concluderà, salvo che non riescano a giustificarsi, con l’irrogazione della sanzione disciplinare della contestazione scritta».

I controlli sul corretto operato dei dipendenti della Messinaservizi sono iniziati con l’arrivo del nuovo Consiglio di Amministrazione ed hanno già portato a ben 18 contestazioni per mancata timbratura, formulate dal Direttore Generale nel periodo compreso tra il 16 ed il 18 agosto.

