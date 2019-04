Lo chef messinese Pasquale Caliri ai vertici degli Ambasciatori del Gusto

1 Condivisioni Facebook Twitter

Lo chef messinese Pasquale Caliri ha raggiunto un altro grande traguardo entrando nel consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. L’organizzazione ha l’importante scopo di portare avanti i progetti dedicati alla formazione e nuove iniziative per l’imprenditoria enogastronomica italiana di qualità.

Già lo scorso novembre lo chef si è aggiudicato il primo premio del Best Plate Challenge 2018 di Montecarlo con un piatto dal menù del suo ristorante, Marina del Nettuno Yatching Club. Adesso, a conclusione dell’assemblea dell’Associazione di prestigio per gli chef italiani, tenutasi a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni, lo chef si è guadagnato un posto tra i vertici.

«Terremo il focus sulla Sicilia – afferma lo chef Caliri – dal quale faremo partire progetti ed operosità. Dalla formazione che riguarda non solo chi si approccia alla ristorazione ma anche chi la vive da tempo, a stimolare iniziative culturali per la costruzione di una identità di cuoco moderno e capace di interagire sul territorio in modo nuovo, efficace e professionale. Da qui la nostra idea di una identità siciliana che possa anche essere d’esempio».

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è la prima del suo genere ad unire l’eccellenza della ristorazione italiana in un’unica realtà con un’unica ed importante missione: valorizzare il patrimonio culturale agroalimentare ed enogastronomico nazionale, sia in Italia che a livello internazionale.

«Abbiamo in programma tantissime attività – conclude Paolo Marchi, Vicepresidente dell’Associazione – volte a rafforzare l’identità enogastronomica italiana nel nostro paese e all’estero. Continua la nostra attività didattica con l’Istituto Alberghiero di Amatrice grazie al progetto Fare Formazione e siamo costantemente aperti a nuove collaborazioni, portando avanti il nostro metodo adg, ovvero: condividere le capacità, le esperienze professionali e la passione di ognuno di noi, con le tante realtà con cui ci relazioniamo per migliorare l’intero sistema della ristorazione italiana di qualità»

