Lo chef Filippo La Mantia seleziona personale per un nuovo locale a Messina. Ecco come candidarsi

504 Condivisioni Facebook Twitter

Filippo La Mantia ha scelto Messina per una nuova avventura dedicata gusto. L’annuncio lo ha dato lui stesso pochi giorni fa tramite i social:

“Ciao a tutti e Buon 2018. Come avevo scritto un paio di mesi addietro, quest’anno inizierò un nuovo progetto nella città di Messina. Sto cercando messinesi, motivati, amanti della propria città e della propria cultura, con grande senso dell’ospitalità, interessati alle proprie radici, amanti del buon gusto, che possano collaborare in questo nuovo progetto. Quindi: 1 manager, 1 cassiera/e, barista che ami stare al bar/caffetteria e che impari o sappia fare dei buoni caffè. 2 gastronomi/rosticceri/cuochi appassionati e con tanta voglia di fare.

Chiunque sia interessato è pregato di mandare il proprio C.V. a chef@filippolamantia.com.

Grazie, Filippo”.

Lo chef siciliano, che in realtà preferisce definirsi ‘oste e cuoco’, si sta occupando come consulente di far aprire una caffetteria, bistrot, gastronomia.

La Mantia è nato a Palermo e dopo un’esperienza romana è approdato in Lombardia. Come spiega lui stesso attraverso il suo sito, oste e cuoco era il patron dell’osteria, colui che riceveva, cucinava, accompagnava il cliente lungo tutta la sua permanenza in osteria.

Nella sua prima vita Filippo La Mantia era un fotoreporter stimato ma dopo qualche mese trascorso all’Ucciardone per errore (come ha raccontato al Corriere) è la passione per la cucina a salvarlo e dargli la forza per iniziare la sua nuova avventura: nel 2001 arriva a Roma con il sogno di fare della cucina una professione.

La Sicilia è al centro del suo lavoro, nei nomi che usa, nei piatti che inventa ma soprattutto nei prodotti che sceglie, espressione del territorio e dei suoi profumi. Tra i suoi piatti principali il cous cous, la caponata, il pesto di agrumi.

A Milano dal 2015, dove ha aperto il ristorante omonimo con cui ha portato un po’ di calore siciliano in Lombardia, adesso guarda verso nuovi progetti.

Per il momento non si hanno maggiori informazioni su questa nuova avventura. Ciò che è certo è che una tra le più note star del food si sta occupando di un nuovo progetto a Messina. Gli amanti del gusto, dei colori e dei profumi della terra, possono candidarsi!

Valentina Guerrera

(4701)