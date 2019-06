Ligabue a Messina. Come cambiano la viabilità e i percorsi bus ATM

36 Condivisioni Facebook Twitter

Ligabue torna a Messina con un concerto tutto da scoprire che si terrà stasera alle 21.00 allo Stadio San Filippo. Per l’occasione, il Comune e l’ATM hanno disposto alcune modifiche, rispettivamente, alla viabilità e alle linee bus.

Il rocker emiliano approda alla città dello Stretto, oggi, dopo un’assenza di 9 anni dal territorio messinese e i fan sono accorsi a frotte (alcuni sono già in attesa) per questa seconda tappa, l’unica in Sicilia, dello “Start tour 2019”.

Modifiche alla viabilità per il concerto di Libague

Per consentire lo svolgimento del concerto in tutta sicurezza il Comune ha disposto per la giornata di oggi e per la nottata di domani alcune modifiche alla viabilità.

Per coloro che raggiungeranno lo Stadio San Filippo col mezzo privato (auto o motociclo) saranno aperti, fino a esaurimento posti, quattro parcheggi differenziati per colore e capienza: blu, rosso, giallo e verde. È stato, inoltre, disposto un servizio bus navetta (del costo di 2 euro andata e ritorno) dal capolinea dello Zir al luogo del concerto. Il tram sarà in funzione fino alle 2.30 al costo usuale (1,70 euro andata e ritorno, comprensivi di gratta e sosta per la sosta nei parcheggi di interscambio).

È prevista, infine, un’area riservata ai taxi in servizio pubblico.

Divieti di transito, divieti di sosta e parcheggi

Dalle ore 8 di oggi, lunedì 17, alle 3 di domani, martedì 18:

è interdetto il transito, nella strada arginale di accesso al Palasport S. Filippo (via degli Agrumi), e comunque sino alla normalizzazione della circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’ex S.S. 114 ed il plesso del Palasport, ad eccezione degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori privati diretti all’ area di parcheggio del Palasport (denominata blu per una capienza massima di 200 autoveicoli e di 400 tra motocicli e ciclomotori ), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e di quelli autorizzati. Il loro accesso sarà possibile impegnando l’ex S.S. 114 e successivamente una corsia lato nord della strada arginale di accesso al Palasport S. Filippo (via degli Agrumi), dalle 8 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, l’accesso alla strada arginale dai varchi delle vie dei Gelsomini, delle Essenze e Noria.

è interdetto il transito, nella strada arginale di accesso al Palasport S. Filippo (via degli Agrumi), e comunque sino alla normalizzazione della circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l'ex S.S. 114 ed il plesso del Palasport, ad eccezione degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori privati diretti all' area di parcheggio del Palasport (denominata blu per una capienza massima di 200 autoveicoli e di 400 tra motocicli e ciclomotori ), dei veicoli delle forze dell'ordine, dei mezzi di pronto soccorso e di quelli autorizzati. Il loro accesso sarà possibile impegnando l'ex S.S. 114 e successivamente una corsia lato nord della strada arginale di accesso al Palasport S. Filippo (via degli Agrumi), dalle 8 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, l'accesso alla strada arginale dai varchi delle vie dei Gelsomini, delle Essenze e Noria.

Dalle 11 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale, e su disposizione del Comando di Polizia Municipale, sarà interdetto l'accesso alla strada, in corrispondenza dell'intersezione con l'ex S.S. 114, ad eccezione dei veicoli delle forze dell'ordine, di quelli in servizio di emergenza, di MessinaServizi Bene Comune s.p.a. (per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti), dei taxi e dei mezzi autorizzati. I veicoli privati, che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio S. Filippo, denominate rossa, verde e gialla (fino alla loro saturazione) dovranno accedervi dal percorso autostradale con uscita allo svincolo di "S. Filippo", provenendo dalla direzione di marcia Catania – Palermo.

Dalle 8 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale, saranno vietati il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport S. Filippo, in direzione dello stadio; e la sosta, su entrambi i lati, con zona rimozione coatta, in tutta la strada arginale (via degli Agrumi); sulla bretella dello svincolo S. Filippo, dalle 11 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei taxi, dei veicoli delle forze dell'ordine, di quelli in servizio di emergenza e autorizzati, saranno interdetti la carreggiata in direzione di marcia monte-valle della bretella dello svincolo S. Filippo a valle della rotatoria-valle dell'area di parcheggio rossa; e gli accessi alla bretella, dei veicoli provenienti dalle aree di S. Lucia sopra Contesse. Dalle 8 di oggi sino al termine dell'esigenza, saranno predisposti varchi di filtraggio in prossimità delle aree di parcheggio (gialla, verde e rossa) di pertinenza dello stadio , per l'accesso e l'indirizzamento alle stesse aree e per il segnalamento della loro saturazione, con vendita dei tagliandi per la sosta all'interno di ogni singola area.

Dalle 8 di oggi sino alle 3 di domani, martedì 18, sarà aperto il varco all'altezza dell'area di " parcheggio verde ", che divide le due carreggiate della bretella di collegamento allo svincolo S. Filippo, a cura e spese della società organizzatrice del concerto e con presidi, per tutto il periodo, con personale della stessa società e l'assistenza degli organi di Polizia stradale.

Dalle 11 di oggi sino alle 3 di domani, martedì 18 , sarà vietato il transito veicolare nella rotatoria-monte dell'area di "parcheggio rosso", al fine di obbligare i veicoli provenienti dalle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rosso) ad immettersi nello svincolo "S. Filippo", in direzione della tangenziale. La bretella in direzione monte-mare sarà fruibile esclusivamente dagli autobus privati, dai mezzi di soccorso e dalle forze dell'ordine. Le autovetture all'interno delle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rossa) verranno fatte uscire (su indicazione della Polizia Municipale) prima di far partire gli autobus privati, che dovranno attendere indicazioni in tal senso da parte della Polizia Municipale. Dalle 8 di oggi sino alle 3 di domani, martedì 18, nella strada di collegamento tra la bretella dello svincolo S. Filippo e la S. P. Santa Lucia, saranno istituiti i divieti di sosta e di transito veicolare, per consentire (ad avvenuta saturazione della bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto a valle della rotatoria-valle dell'area di parcheggio rossa) lo stazionamento degli autobus privati provenienti dal circuito autostradale; nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio ed il "parcheggio verde" dello Stadio, vigerà il divieto di sosta; mentre dalle 11 di oggi e sino al termine dello spettacolo, e comunque su indicazione della Polizia Municipale, sarà vietato il transito veicolare.

Bus, pubblici e privati, taxi e navette

Prima dell’inizio del concerto saranno istituite le fermate autobus navetta dell’ATM sul lato nord di via Sacra Famiglia , tra l’ex S.S. 114 e l’intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa, vietando la sosta, con zona rimozione coatta, dalle 8 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, per lo sbarco dei passeggeri.

Prima dell'inizio del concerto saranno istituite le fermate autobus navetta dell'ATM sul lato nord di via Sacra Famiglia , tra l'ex S.S. 114 e l'intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa, vietando la sosta, con zona rimozione coatta, dalle 8 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, per lo sbarco dei passeggeri. L'area destinata alla sosta degli autobus sarà delimitata con idonee barriere presidiata da personale dell'ATM. Gli autobus navetta dell'ATM impegnati nel collegamento tra l'area ZIR di Gazzi (Capolinea sud della tranvia) e lo stadio San Filippo dovranno seguire il percorso dal capolinea/Gazzi, ex S.S.114, via Sacra Famiglia, con sbarco dei passeggeri in corrispondenza della fermata, proseguimento in via R. Livatino, svolta a sinistra per l'immissione sull'ex S.S. 114 in direzione Gazzi. Gli autobus privati, provenienti dal circuito autostradale, accederanno dalla tangenziale, percorrendo lo svincolo S. Filippo e la bretella in direzione monte-mare; dovranno attestarsi lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo, nel tratto a valle della rotatoria-valle dell'area di "parcheggio rosso".

Gli autobus faranno scendere i passeggeri ed attenderanno fino al termine del concerto per il successivo imbarco. Ad avvenuta saturazione del tratto di bretella , eventuali ulteriori autobus dovranno attestarsi lungo la strada di collegamento tra la bretella di collegamento dello svincolo "S. Filippo" e la S. P. Santa Lucia ed essere indirizzati nel tratto di strada in questione (a saturazione del tratto di bretella) a cura della Polizia Municipale. Complessivamente si stima una capienza di 130 autobus .

Al termine del concerto gli autobus navetta dell'ATM dovranno attestarsi sul lato sud di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra l'ex S.S. 114 e l'intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa, ove vigerà il divieto di sosta , dalle 8 di oggi alle 3 di domani, martedì 18, per l'imbarco dei passeggeri.

Gli autobus impegnati nel collegamento tra l 'area ZIR di Gazzi (Capolinea sud della tramvia) e lo stadio dovranno seguire il percorso dal capolinea/Gazzi, ex S.S.114, via R. Livatino, via Sacra Famiglia, con proseguimento fino all'intersezione con l'ex S.S. 114, nella quale si immetteranno svoltando a sinistra (con presidio a cura della Polizia Municipale), in direzione Gazzi;

Gli autobus privati , che partiranno ad avvenuto svuotamento delle aree di parcheggio verde, rosso e giallo, attestati lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo in direzione di marcia monte-mare, proseguiranno sulla stessa bretella in direzione monte-mare fino ad immettersi, con svolta obbligatoria a destra, nella ex S.S. 114 in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per proseguire nel circuito autostradale oppure, dovranno immettersi nella bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo in direzione di marcia mare-monte, eseguendo l'inversione nel by-pass immediatamente a monte dell'ex S.S. 114 e proseguendo fino all'immissione nella tangenziale autostradale. Gli autobus attestati lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo in direzione di marcia monte-mare proseguiranno in direzione monte fino ad immettersi direttamente nella tangenziale autostradale; quelli posizionati lungo la strada di collegamento tra la bretella dello svincolo S. Filippo e la S. P. Santa Lucia dovranno proseguire lungo la S. P. Santa Lucia, in direzione monte-mare ed immettersi, con svolta obbligatoria a destra, nell'ex S.S. 114 in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per proseguire nel circuito autostradale.

Sarà inoltre istituita un'area di sosta riservata ai taxi in servizio pubblico, all'esterno dell'area di "parcheggio rosso", nello slargo della bretella dello svincolo S. Filippo (direzione di marcia mare-monte) in corrispondenza del sottopasso di collegamento tra l'area di "parcheggio rosso" e l'area di pertinenza dello stadio. Questi veicoli potranno accedere all'area provenendo sia dall'ex S.S. 114 che dalla tangenziale autostradale e, dopo la fermata o la sosta, dovranno proseguire la marcia in direzione mare-monte per immettersi direttamente nella tangenziale.

Ulteriori divieti

Dalle 14 sempre di oggi sino alle 3 di domani, martedì 18, e comunque fino al termine dell’esigenza e su disposizione della Polizia Municipale, sarà vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, in via Taormina, via Celi, ex S.S. 114, in tutto il tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri ed il viale Gazzi. Quelli provenienti dalla direzione nord-sud dovranno proseguire la marcia impegnando il viale Gazzi e lo svincolo autostradale di Messina Gazzi, mentre quelli provenienti dalla direzione sud-nord dovranno immettersi nello svincolo autostradale di Tremestieri.

