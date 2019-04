Lavoro. Nuove assunzioni al Parco Corolla: 200 le posizioni aperte

53 Condivisioni Facebook Twitter

18 nuovi marchi al Parco Corolla e ben 200 nuove assunzioni. Sono questi i numeri dell’ampliamento della struttura commerciale più grande della provincia di Messina che ogni anno registra oltre 4 milioni e mezzo di visitatori.

Attualmente operano 32 marchi ma, grazie ai nuovi accorsi annunciati dalla struttura, entro giugno diventeranno oltre 50. In considerazione di ciò, si prevedono circa 200 nuove assunzioni che si andranno a sommare agli attuali 553 lavoratori diretti dei negozi del Parco Corolla.

Queste le aziende che apriranno i punti vendita: Motivi, Doppelganger, Tezenis, Calzedonia, Pandora, Carpisa, Go Carpisa, Aw Lab, Bata, Nuna Lie, Alcott, Kasanova, Imperial, Dixie, Intimissimi, Wycom, Fiorella Rubino, Levi’s, Giunti al punto, Kfc, Roadhouse, The Screen Cinemas.

Per candidarsi alle opportunità di lavoro, è possibile selezionare il negozio presso il quale si desidera lavorare in considerazione delle proprie aspettative e predisposizioni ed inviare la propria candidatura agli indirizzi e-mail indicati in questa pagina.

