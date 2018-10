Al via i lavori di manutenzione sull’autostrada Messina Catania

13 Condivisioni Facebook Twitter

Il maltempo dello scorso 4 ottobre ha causato danni all’autostrada Messina Catania (A18). Per questo motivo il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) ha predisposto l’avvio di lavori di manutenzione al fine di garantire la sicurezza dell’intera tratta.

Gli interventi di manutenzione, ha chiarito il Consorzio, dovrebbero concludersi il 5 gennaio 2019, si svolgeranno in orario diurno e, se necessario, anche in nelle ore notturne, e riguarderanno tutti gli svincoli ed entrambe le direzioni di marcia dell’autostrada. La circolazione non verrà interrotta ma, di volta in volte, si parzializzeranno le corsie di marcia, di sorpasso e di emergenza (ovvero verranno ridotte, ndr).

Per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione in totale sicurezza, in prossimità dei cantieri verrà posizionata l’apposita segnaletica e verranno disposti:

il divieto di sorpasso ;

; il limite di velocità a 60 km/h.

Limite che scenderà a 40km/h nelle rampe degli svincoli.

Gli interventi di manutenzione previsti verranno effettuati dalla ditta TRINACRIA AR srl di Trappitello (Taormina) e saranno realizzati a spese del Consorzio Autostrade Siciliane.

