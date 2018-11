Lavori in Via Don Blasco. De Cola: «Il nostro lavoro era corretto»

4 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex assessore della giunta Accorinti, Sergio De Cola, commenta la decisione della Regione di sbloccare l’iter per l’inizio dei lavori in via Don Blasco. Una richiesta che, ricorda De Cola, era stata fatta dalla precedente amministrazione e che testimonierebbe che il percorso intrapreso dalla squadra di Renato Accorinti e adesso nelle mani di Cateno De Luca era quello corretto.

«Apprendo con piacere che la Regione ha accolto la richiesta formulata durante il nostro mandato di amministratori – dichiara De Cola – ed ha finalmente sbloccato l’iter del cantiere della via Don Blasco. Aver riconosciuto la non assoggettabilità dell’opera alla procedura di VIA, come da noi richiesto, ha dato conferma che l’impostazione portata avanti con gli uffici e con il supporto dei legali, prima della fine del nostro mandato era corretta. Sono contento che in città si apra un altro cantiere importante per la riqualificazione delle aree interessate e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Auguro al Sindaco De Luca e alla sua Giunta di poter avviare iter di lavori di eguale importanza, ne sarei felice per la nostra città».

