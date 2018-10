Lavori in Autostrada. Da lunedì svincolo di Taormina chiuso. Le informazioni per chi viaggia da e verso Messina

4 Condivisioni Facebook Twitter

Inizieranno lunedì una serie di lavori in autostrada, con conseguenti modifiche alla viabilità per chi viaggia da Messina. Dal 15 ottobre al 30 novembre, infatti, verranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione nelle gallerie “Taormina” (direzione Messina), “S. Antonio”, “Giardini” e “Taormina” (direzione Catania). A causa delle operazioni che verranno svolte, il Consorzio Autostrade Sicilia ha disposto delle limitazioni viarie e la chiusura di tratti della carreggiata in alcune fasce orarie.

Gli interventi da eseguire nella Galleria Taormina, ubicata nella rampa d’uscita da Messina dello svincolo di Taormina saranno numerevoli: la pulizia e la sistemazione della banchina, dei piedritti, la manutenzione delle pareti, la rimozione dell’impianto elettrico esistente e l’attivazione del nuovo impianto di illuminazione con lampade led e infine la sistemazione della segnaletica stradale.

Quelli nelle altre tre gallerie poste nella tratta Taormina/Giardini in direzione Catania saranno: la pulizia e lo spurgo dei pozzetti, dei fossi, delle cunette e dei marciapiedi, manutenzione delle pareti e il taglio di arbusti e verde infestante nonché l’abbattimento di alberature.

Limitazioni viarie e chiusure

Nel tratto compreso tra Roccalumera e Giardini Naxos : dalle ore 7.00 del 15 ottobre alle ore 20.00 del 29 ottobre è prevista la chiusura al traffico della carreggiata di monte (direzione Catania) e l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Messina).

: dalle ore è prevista la chiusura al traffico della carreggiata di monte (direzione Catania) e l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Messina). Nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Roccalumera : dalle ore 7.00 dell’11 novembre alle ore 20.00 del 30 novembre è prevista la chiusura al traffico della carreggiata di valle (direzione ME) e l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Catania).

: dalle ore è prevista la chiusura al traffico della carreggiata di valle (direzione ME) e l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Catania). Nella rampa di uscita dall’Autostrada dello svincolo di Taormina , per i veicoli provenienti da Messina: dalle ore 7.00 del 15 ottobre alle ore 20.00 del 30 novembre è prevista la chiusura al traffico veicolare.

, per i veicoli provenienti da Messina: dalle ore è prevista la chiusura al traffico veicolare. Nella rampa d’ingresso all’autostrada dello svincolo di Taormina , per i veicoli diretti in direzione Catania: dalle ore 7.00 del 15 ottobre alle ore 20.00 del 30 novembre : è prevista la chiusura al traffico veicolare.

, per i veicoli diretti in direzione Catania: dalle ore : è prevista la chiusura al traffico veicolare. Nella rampa d’uscita all’autostrada dello svincolo di Taormina, per i veicoli provenienti da Catania: dalle ore 7.00 del 11 ottobre alle ore 20.00 del 30 novembre: è prevista la chiusura al traffico veicolare.

