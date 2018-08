Lavori sull’autostrada Messina-Catania: ecco le modifiche alla viabilità

30 Condivisioni Facebook Twitter

Autostrada Messina-Catania. A causa di lavori di manutenzione del verde nella tratta Fiumefreddo Sicilia – San Gregorio, sono state disposte dal CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) alcune modifiche alla normale viabilità in entrambe le direzioni di marcia e negli svincoli.

L’esecuzione dei lavori, che si svolgeranno sia in orario diurno che, se necessario, in orario notturno, richiederà, di volta in volta, la chiusura delle corsie di marcia, o sorpasso o emergenza.

In corrispondenza del cantiere sarà disposto il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità a 60Km/h. Negli svincoli il limite previsto è, invece, di 40Km/h.

Gli interventi si concluderanno il prossimo 30 ottobre e saranno realizzati dalla ditta Scilverde S.r.l. di Aci Sant’Antonio a spese del Consorzio Autostrade Siciliane.

(458)