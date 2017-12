Laboratorio d’arte per bambini. Il 4 gennaio la giornata dedicata al pittore Renato Guttuso

Incontrando Guttuso. E’ questo il nome dell’iniziativa a tema arte e storia, dedicata interamente ai bambini, che si svolgerà a Messina giovedì 4 gennaio 2018.

Un vero e proprio laboratorio d’arte, organizzato dalla Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro in collaborazione con l’Associazione Italia Nostra- Messina, che si svolgerà nella sezione Ragazzi al secondo piano del Palacultura. Il laboratorio è rivolto esclusivamente ai bambini di 10 – 12 anni.

Il pomeriggio sarà dedicato alla conoscenza del pittore Renato Guttuso e sarà articolato in due momenti diversi. Nel primo sarà possibile conoscere la vita e le opere dell’artista siciliano attraverso video e racconti, nel secondo i bambini saranno divisi in 4 squadre e gareggeranno tra loro con giochi aventi per tema i quadri di Guttuso. È previsto un numero massimo di 20 bambini. Per partecipare, quindi, è necessario prenotare tramite il sito web biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.