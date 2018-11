La pizzeria L’Orso di Messina tra le 6 migliori in Sicilia

236 Condivisioni Facebook Twitter

La pizzeria L’Orso di Messina è tra le sei migliori in Sicilia. La notizia arriva direttamente dalla nuova edizione della guida Pizzerie d’Italia 2019 del Gambero Rosso, un’edizione storica che per la prima volta accanto a spicchi e rotelle (da 1 a 3 a seconda del grado di eccellenza) presenta anche i voti che prendono in esame tre voci, pizza, servizio e ambiente seguendo un criterio di massima che guida tutta la selezione: attenzione a farine, prodotti, impasti e lievitazioni.

Con un punteggio oltre gli 85 punti, il podio messinese è conquistato dalla pizza de L’Orso, che punta tutto su farine macinate a pietra, integrali, semintegrali e un impasto ad altissima idratazione, con tempi di maturazione che vanno dalle 48 alle 96 ore. L’idea è di Ginaluca Arcovito e Giusepe Denaro, ma le mani che si destreggiano tra farine e impasti vari sono quelle di Matteo La Spada.

Fra le pizze che L’Orso ha in menu, la guida segnala l’Essenza Marina, con aglio rosso di Nubia, basilico, origano selvatico siciliano, olio extravergine di oliva e pomodori San Marzano. Degne di nota anche il Tronchetto Gourmet con mortadella di Bologna, stracciatella pugliese, granella di pistacchi di Bronte, pesto di pistacchio e basilico, e la Fata Morgana, a base di datterini gialli, stracciatella, gambero rosso di Mazara ed erba cipollina.

Lasciando Messina in direzione Eolie, Pizzerie d’Italia segnala le preparazioni di Franco Manca che guadagna punti – oltre che per lo sfondo isolano – grazie alla lunga fermentazione con lievito madre, la cottura in forno a legna e l’affiancamento ad ingredienti freschi di stagione, dal pescato quotidiano alle verdure. E poi suino Nero dei Nebrodi, capperi, acciughe, ricotta, olive e molto altro ancora. Menzione speciale va all’Eoliana, con mozzarella, pomodoro del piennolo, patate al forno, cipolla rossa, capperi di Salina, olive nere e menta fresca. Una prelibatezza creata in collaborazione con Martina Caruso, la chef stellata più giovane d’Italia di cui vi abbiamo già raccontato,

Tra gli altri indirizzi segnalati in Sicilia, troviamo a Palermo La Braceria, Perciasacchi, Tondo e la pizzeria Piano B a Siracusa.

