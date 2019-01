Isole Eolie: svolta green a Ginostra: sarà alimentata al 100% dal fotovoltaico

10 Condivisioni Facebook Twitter

Ginostra sarà il primo borgo tra le isole minori italiane ad essere alimentato al 100% da fonti rinnovabili. Il villaggio di appena 40 abitanti, che si trova sull’isola di Stromboli, diventerà ecosostenibile grazie al finanziamento di Enel Green Power che ha firmato un protocollo d’intesa con il sindaco del Comune di Lipari, Marco Giorgianni.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la centralina sarà realizzata da Egp, società del gruppo Enel, e prevede un campo fotovoltaico da 170 kwp, un sistema di accumulo agli ioni di litio di capacità di 600 kwh e un sistema di stoccaggio e riconversione di idrogeno in energia elettrica di capacità netta pari a 1000 kwh.

Fino al 28 febbraio 2004 nel villaggio non era presente né luce elettrica, né acqua corrente. Attualmente l’energia elettrica viene prodotta da combustibili fossili che concorrono ad elevare il costo dell’elettrificazione dovuto in grossa parte alle operazioni di approvvigionamento del combustibile, che per le caratteristiche del luogo deve essere trasportato con l’elicottero.

