Isola ecologica di Pace: cambiano gli orari di conferimento dei rifiuti

Cambiano gli orari di conferimento dei rifiuti all’isola ecologica di Pace per motivi organizzativi: a comunicarlo è MessinaServizi Bene Comune.

«Il nuovo orario di apertura al pubblico – si legge nell’avviso – per tutte le utenze e per tutti i materiali di raccolta è da lunedi a sabato, dalle ore 12 alle ore 18. Siamo certi che con questa modifica potremo essere più efficienti e rendere più operativo tutto il centro di raccolta».

L’orario di apertura dell’isola ecologica di Pace, quindi, viene modificato unendo i due turni utili precedentemente, dalle 7,30 alle 11,30 e dalle 13 alle 18,30, in un’unica apertura pomeridiana.

L’isola ecologica di Pace conta più di 5mila utenze ed è raggiungibile percorrendo la via Torrente Pace, salendo dalla via Consolare Pompea verso la Panoramica. Al suo interno possono essere conferiti: abiti e prodotti tessili; pile e batterie; carta e cartone; imballaggi in cartone, metallo, plastica, legno e vetro; rifiuti ingombranti; oli e grassi commestibili; oli e grassi diversi da quelli da cucina; rifiuti metallici, plastici e in vetro; sfalci e potatute; apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

