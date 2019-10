Io leggo perché. I 10 libri TOP da regalare alle scuole di Messina

0 Condivisioni Facebook Twitter

C’è ancora una settimana di tempo per partecipare a Io leggo perché a Messina acquistando un libro da donare alla biblioteca di una scuola della città o della provincia. Ma prima di andare in libreria, ecco la top 10 contenente qualche dritta su quali libri regalare ai ragazzi.

Come ogni anno la città dello Stretto partecipa alla campagna nazionale Io leggo perché (o #IoLeggoPerché) finalizzata a riempire di libri gli scaffali delle biblioteche scolastiche di tutta Italia per dare agli studenti nuovi titoli tra cui scegliere per immergersi nel mondo della letteratura.

Per l’occasione, quindi, proponiamo 10 libri da regalare alle scuole. Una lista che non è, non vuole e non può essere esaustiva, ma che punta a dare qualche spunto su cosa acquistare, spaziando tra generi e autori, partendo dai classici per arrivare alla narrativa contemporanea.

Le librerie che hanno aderito a Io leggo perché a Messina sono 6. Nelle pagine a seguire, è possibile consultare la nostra top 10 dei libri da regalare alle scuole di Messina divisi in classici; fantascienza e fantasy; narrativa contemporanea.

