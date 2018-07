Inaugurata a Santa Teresa di Riva la Bau Beach: una spiaggia a misura di cane

132 Condivisioni Facebook Twitter

Da oggi i nostri amici a quattro zampe hanno una nuova spiaggia dove poter trascorrere le vacanze estive, accanto ai loro padroni. È stata inaugurata ieri, infatti, la Bau Beach di Santa Teresa Riva, uno dei pochi spazi animal friendly della provincia di Messina, creata apposta per i cani.

Un’area di 500 metri quadri in cui i cani, rigorosamente accompagnati dal loro padrone, potranno trascorrere del tempo scorrazzando liberi, giocando con le attrezzature installate per fare movimento divertendosi, riposarsi all’ombra e concludere la giornata con una doccia rinfrescante. Grazie ad un corridoio, inoltre, i padroni possono raggiungere il mare per fare un bagno insieme ai loro amici a quattro zampe.

Una nuova spiaggia che si aggiunge alle 7 già presenti in Sicilia e libera da divieti, o quasi. Se da un lato, infatti, i cani possono tranquillamente muoversi senza guinzaglio e museruola, i padroni devono:

garantire il benessere del cane;

portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali;

rimuovere immediatamente deiezioni solide attraverso una paletta o altri strumenti idonei e depositarle negli appositi contenitori dei rifiuti;

evitare di lasciare il proprio cane incustodito

evitare che il cane superi i limiti dell’area della spiaggia a loro dedicata.

La Bau Beach è la quarta spiaggia aperta agli animali domestici nella provincia di Messina ed è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Santa Teresa Riva.

L’opera è stata realizzata dal Comune con una spesa di 13.500 euro ed è inserita nel Piano di utilizzo del Demanio marittimo (Pudm) che ne prevede anche un’altra nella parte opposta del paese.

(96)