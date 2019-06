Il Piantastorie: venerdì all’Orto Botanico un pomeriggio dedicato alla lettura

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un pomeriggio di letture a tema botanico per adulti e bambini: si chiama Il Piantastorie ed è l’appuntamento organizzato dalla casa editrice Mesogea in collaborazione con l’Orto Botanico Pietro Castelli di Messina (piazza XX Settembre) che ospiterà l’incontro venerdì 14 giugno 2019 a partire dalle ore 17.30.

Da Il Giardino Segreto di Francis Hogson Burnet ad Abbracciare gli alberi di Giuseppe Barbera, letture per esplorare insieme i tanti e straordinari modi in cui la letteratura s’intreccia con la natura. Un orto botanico è come una biblioteca all’aria aperta, con piante al posto dei libri: i nomi, le lingue, le storie che contiene sono tantissimi e nel suo spazio è possibile ritrovare ogni paese del mondo e, insieme al nostro tempo, il tempo delle epoche che ci hanno preceduto e i semi di quelle che seguiranno. Proprio come in una biblioteca.

L’Orto Botanico di Messina contiene piante autoctone ed esotiche, in particolare di origine tropicale e subtropicale, introdotte fin dalla fondazione, nel 1638, e nei secoli successivi. Da oltre un decennio l’Orto Botanico si occupa di conservazione della biodiversità, riproducendo e coltivando specie autoctone a rischio di estinzione.

L’appuntamento è aperto a tutti, ingresso libero.

