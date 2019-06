Il parcheggio Torri Morandi chiuso almeno fino all’1 luglio: ecco perché

19 Condivisioni Facebook Twitter

Elemento fondamentale di sostegno alla viabilità estiva di Torre Faro, il parcheggio Torre Morandi resterà chiuso ancora per un po’, almeno fino al prossimo 1 luglio. La notizia ha destato subito polemiche e preoccupazioni, quindi l’Amministrazione comunale è intervenuta per fare chiarezza sullo slittamento dell’apertura, inizialmente prevista per il 22 giugno.

In sostanza, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, la richiesta di concessione dell’area di proprietà dell’Enel di via Pozzo Giudeo usata da anni come parcheggio nei mesi estivi è stata inoltrata dal dipartimento Mobilità del Comune lo scorso 4 aprile.

Dopo un primo “ok” della Società, però, lo scorso 18 giugno è arrivata a Palazzo Zanca una seconda nota in cui l’Enek spiegava che: «A seguito di recenti sopralluoghi e verifiche effettuate nel sito da destinare a parcheggio, è emersa la necessità di effettuare una serie di attività preliminari finalizzate alla messa in sicurezza del bene e alla relativa delimitazione delle aree. Pertanto, la data di concessione in uso temporaneo al Comune subirà un inevitabile slittamento al primo luglio prossimo».

Insomma, ha concluso l’assessore Mondello: «Spesso è facile criticare l’operato di chi sta al di là della scrivania ma va chiarito che in molti casi l’eccessiva burocrazia determina il malfunzionamento della macchina amministrativa complessiva».

«Noi in quanto Amministrazione comunale nonostante ci siamo attivati anzitempo – ha proseguito il Vicesindaco – e senza volere additare responsabilità ad altri, siamo stati informati soltanto ieri di alcune criticità nell’area interessata legate alla messa in sicurezza. Certamente sarebbe stato opportuno pensarci prima, ma purtroppo è andata così, cercheremo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’Enel Servizi Immobiliari, proprietaria dell’area, ha comunque assicurato che entro il primo luglio l’area sarà fruibile».

Quindi, per poter usufruire del parcheggio Torre Morandi si dovrà aspettare ancora una decina di giorni.

