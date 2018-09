Il podcast messinese Start Me Up nella nuova campagna pubblicitaria Apple

74 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Non accade a tutti i giorni di essere contattati da Apple per far comparire il logo del proprio podcast radiofonico sul sito del noto brand di prodotti informatici. Ma il messinese Fabio Bruno, creatore e speaker di Start Me Up, ci è riuscito: il logo del suo podcast che parla di innovazione ed impresa nel Sud Italia è stato, infatti, utilizzato nella campagna pubblicitaria della nuova linea di prodotti Apple.

«Qualche mese fa – racconta Fabio – sono stato contattato da un membro del team marketing della Apple di Londra che mi informava delle prossime campagne promozionali della compagnia. Nello specifico mi chiedeva il permesso e il consenso a usare il logo di Start Me Up nel materiale promozionale Apple. Io ho accettato, anche se subito dopo, mi è venuto il dubbio potesse essere uno scherzo o dello spam. Confesso che ho ricercato in rete il nome della persona che mi aveva scritto, per sapere se esistesse realmente, ed esisteva!».

Con Start Me Up Fabio racconta l’innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Lo scopo del programma, come ci spiega Fabio: «è accendere un faro su quanto di positivo si muove nella parte meridionale dello Stivale, dando voce a chi fa impresa o porta avanti progetti di valore da Roma in giù. Start Me Up è un supporto per queste persone ma allo stesso tempo vuole ispirare chi vorrebbe lavorare a un proprio progetto e non sa come fare. Start Me Up cerca, attraverso le sue storie, di raccontare un Sud Italia meno stereotipato, non fatto solo di tradizioni o luoghi buoni solo per le vacanze».

Il programma nasce su una radio locale messinese a maggio 2013 da un’idea di Fabio Bruno e Sergio Calderone. Nel tempo il programma cambia forma, Sergio va via e Fabio decide di pubblicare un podcast a settimana, raccogliendo le storie di progetti, startup e iniziative promosse da chi vive al Sud Italia e ha deciso di costruire qualcosa di nuovo e ha la caparbietà di portarlo avanti. Oggi Start Me Up è realizzato da Smartwork con il contributo di keedra.com e si ascolta su radiostartmeup.it.

A realizzare il logo tanto speciale da attirare la Apple è stata Laura Pittaccio, illustratrice messinese, a cui Fabio si era rivolto tempo fa. La talentuosa Laura ha avviato una carriera di successo e oggi realizza cover per libri e giornali.

Ancora è presto per dire se la nuova pubblicità della band iconica potrà influenzare il futuro di Start Me Up, per ora Fabio si gode i complimenti degli amici e dei contatti che tramite Facebook dimostrano un enorme affetto: «Non è poco – rivela Fabio – fa parte di quel senso di community che Start Me Up vuole ispirare nelle persone. Se tanti si stanno facendo vivi allora significa che abbiamo lavorato bene e la strada è quella giusta».

