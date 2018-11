Il Comune di Messina è in cerca di sponsor per le feste di Natale

21 Condivisioni Facebook Twitter



Il Natale è ormai vicino e il Comune di Messina sta iniziando a lavorare per garantire un dicembre ricco di divertimenti. Ma vista la difficile situazione finanziaria dell’Ente, la Giunta ha deciso di rivolgersi alla cittadinanza in cerca di possibili Sponsor per le iniziative, gli eventi e i servizi legati alle Festività Natalizie.

Sull’avviso pubblicato sul sito del Comune si legge della volontà di “invitare la cittadinanza ad uno sforzo corale, ciascuno secondo i propri desideri e le proprie possibilità, al fine di integrare le esigue risorse comunali per attivare le suddette iniziative”.

Sono infatti previste tre modalità di sponsorizzazione: sponsorizzazioni di natura finanziaria con erogazione economica, sponsorizzazioni di fornitura di beni, servizi o altre utilità (SIAE, luminarie, assicurazione, materiale promo pubblicitario) e infine, proposte e iniziative culturali e artistiche di varia natura (concerti, mostre tematiche, rassegne, festival, laboratori creativi per bambini, spettacoli teatrali, esposizioni di presepi).

Le proposte per questo Natale a sfondo culturale e artistico saranno prese in esame dall’Assessore allo Spettacolo e dal Dirigente del Dipartimento Politiche Culturali e verrà stilato un calendario delle iniziative ritenute realizzabili.

Sono invece escluse tutte le sponsorizzazioni finalizzate alla pubblicità di tabacco, prodotti farmaceutici, armi, materiale pornografico, propaganda di natura politica o sindacale e, ovviamente, qualunque tipo di espressione di razzismo e odio.

Come presentare la propria proposta di sponsorizzazione

I soggetti interessati dovranno presentare entro il 30 Novembre:

Schema di adesione.

Dati contenenti i nomi dei soggetti coinvolti, ambito di attività in cui il proponente opera e i progetti similari realizzati.

Relazione generale, siglata dal legale rappresentante, in cui sono specificati finalità e contenuti artistici/culturali della proposta, periodo, durata e luogo di svolgimento.

Dichiarazione di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti.

Accettazione di tutte le condizioni previste nel bando ed al rispetto delle prescrizioni che in sede di esame delle offerte di sponsorizzazioni potranno essere impartite dalla Commissione Giudicatrice.

Gli eventi e iniziative natalizie, con l’aiuto e la solidarietà cittadina, si concentreranno nelle piazze principali di Messina come piazza Castronovo, Casa Pia, Del Popolo, Unione Europea, Immacolata di Marmo, Cairoli e S. Vincenzo. Ma anche al mercato coperto “Muricello”, la Chiesa di S. M. Alemanna, la Galleria Vittorio Emanuele e il Palazzo dell Cultura.

