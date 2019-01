I bus elettrici di Messina protagonisti del programma Linea Verde

27 Condivisioni Facebook Twitter

I nuovi bus elettrici dell’ATM di Messina saranno protagonisti della puntata del programma televisivo Linea Verde Life di Rai 1 che andrà in onda domani alle ore 12.20. La città dello Stretto è la prima in Sicilia e tra le prime in Italia a dotarsi di una flotta di 16 bus elettrici per il trasporto pubblico urbano ed è stato proprio questo a catturare l’attenzione del programma.

«La troupe della trasmissione, che sta girando l’Italia proponendo il tema della sostenibilità urbana, – spiega l’assessore Carlotta Previti – ha fatto tappa nella nostra città per un tour dimostrativo dei nuovi bus, acquistati con i fondi europei del PON Metro 2014–2020».

Le riprese televisive sono state effettuate con il supporto tecnico-logistico dello staff comunicazione del PON Metro di Messina e dell’ufficio film-commission Città di Messina.

L’iniziativa fu presentata per la prima volta dall’Amministrazione Accorinti nel corso di un workshop tenutosi al Palacultura, ma i primi bus elettrici sono arrivati in città solo lo scorso novembre al fine di migliorare il trasporto pubblico locale e per ridurre l’impatto sull’ambiente.

