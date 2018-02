L’Hotel Timeo di Taormina è tra i 20 migliori alberghi del mondo

210 Condivisioni Facebook Twitter

Il Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina è tra i venti migliori hotel al mondo. A dirlo è Condé Nast Traveller che, in base al giudizio espresso dai suoi lettori, ha pubblicato la classifica degli alberghi top del 2018.

Un vero onore per la perla dello Jonio ma anche per tutta la Sicilia, famosa nel mondo per la sua capacità di accogliere gli ospiti.

Tra i criteri presi in considerazione ci sono: la struttura, le camere e la qualità della cucina offerta. Se si aggiunge, infine, il meraviglioso paesaggio che circonda la struttura, si capisce bene perchè il Timeo è riuscito a far breccia nel cuore dei viaggiatori. Se poi si aggiunge la cucina dello chef Roberto Toro, il gioco è fatto.

Il Belmond Grand Hotel Timeo appare in classifica accanto al Ritz di Parigi, al Lowell Hotel di New York e al Madarin Oriental di Tokyo.

