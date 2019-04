Giro di Sicilia 2019. Come cambia domani la viabilità di Messina

72 Condivisioni Facebook Twitter

Strade chiuse e divieti di sosta: domani Messina accoglierà la prima tappa del Giro di Sicilia 2019 e, per questo motivo, il Comune ha predisposto alcune modifiche alla viabilità che interesseranno buona parte del centro cittadino, ma non solo, da Giampilieri a Ortoliuzzo.

«Questa edizione 2019 del Giro di Sicilia – hanno sottolineato Scattareggia e Trimarchi stamattina in conferenza stampa – rappresenta una grande opportunità per Messina in quanto la città sarà protagonista di un evento di carattere sportivo che al tempo stesso consentirà la promozione del territorio. È importante che una splendida giornata di festa e di sport non rimanga fine a se stessa, ma sia anche una vetrina di qualità per la valorizzazione turistica e culturale della nostra terra».

E proprio per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva ed evitare la congestione del traffico cittadino, Palazzo Zanca ha predisposto una serie di misure per la giornata di domani: la chiusura di tutte le scuole, la modifica dei percorsi delle linee bus e tram di ATM, alcune variazioni alla normale viabilità.

Il percorso

La prima delle quattro tappe, la Catania – Milazzo (165 km), sarà su una frazione quasi interamente pianeggiante. Come spiegato sul sito del Comune: «Una prima parte della gara si svolgerà lungo la costa est con alcuni saliscendi e un breve intermezzo in salita a Taormina intorno al km 45, ad esclusione dell’ascesa di Colle San Rizzo a Messina, dopo il passaggio dalle vie cittadine, per poi proseguire in leggera discesa verso Milazzo».

Modifiche alla viabilità per il Giro di Sicilia 2019

In occasione del passaggio dei ciclisti in gara per il Giro di Sicilia 2019 da Messina, per domani, mercoledì 3 aprile, sono state disposte le seguenti modifiche alla normale viabilità.

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sarà vietata la sosta si entrambi i lati di:

via La Farina (carreggiata lato valle);

Campo delle Vettovaglie;

via L. Rizzo;

via Vittorio Emanuele II;

viale della Libertà;

viale Giostra (carreggiata centrale);

via Denaro;

via Palermo;

S.S. 113.

Dalle ore 13.00 alle 15.30 le seguenti strade saranno interdette al transito veicolare per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti:

S.S. 114 ed ex S.S. 114;

via G. La Pira;

via A. Celi;

via Taormina;

via U. Bonino (carreggiata lato valle);

via La Farina (carreggiata lato valle);

Campo delle Vettovaglie;

via L. Rizzo;

via Vittorio Emanuele II;

viale della Libertà;

viale Giostra;

rotatoria Maestri del Lavoro;

via Denaro;

via Palermo e S.S. 113.

