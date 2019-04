Il Giro di Sicilia 2019 fa tappa a Messina: ecco il percorso della gara

77 Condivisioni Facebook Twitter

Il prossimo mercoledì 3 aprile gli atleti impegnati nel Giro di Sicilia 2019 passeranno da Messina. Per l’occasione, lungo il percorso che interesserà in particolare la zona Sud della città, saranno disposti diversi provvedimenti viari finalizzati a consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in tutta sicurezza.

Per cominciare, tutte le scuole della città saranno chiuse, per “agevolare le condizioni del traffico cittadino”. Inoltre, saranno modificati gli orari dei bus ATM e verranno disposte alcune modifiche alla normale viabilità, tra divieti di sosta e strade interdette al traffico veicolare perché, appunto, occupate dai ciclisti in gara.

Il percorso del Giro di Sicilia 2019

Messina, come anticipato, sarà una delle tappe del Giro di Sicilia 2019. Nello specifico il percorso che gli atleti seguiranno il prossimo 3 aprile coinvolgerà, a partire dalla zona Sud – da Giampilieri Marina – e andando verso nord, diverse vie del centro cittadino, per poi puntare verso Milazzo.

Nello specifico, le strade coinvolte nella prima giornata del Giro di Sicilia saranno: la Strada Statale 114, via Adolfo Celi, via Taormina, via La Farina, il Porto storico, via Vittorio Emanuele, viale della Libertà, viale Giostra.

Raggiunto il viale Giostra, i partecipanti alla gara procederanno verso la rotatoria situata all’altezza della sede di AMAM, per poi dirigersi verso i Colli San Rizzo da via Palermo, Quattro Strade, fino a Gesso. Il percorso proseguirà poi verso Milazzo passando dalla Statale a Villafranca e poi a Barcellona P.G.

I ciclisti dovrebbero arrivare in città intorno alle 14.30, ma le modifiche alla viabilità saranno attive già da prima.

Le tappe del Giro di Sicilia 2019

Prima tappa – Partenza da Catania e arrivo a Milazzo, su un percorso lungo 165 chilometri;

– Partenza da Catania e arrivo a Milazzo, su un percorso lungo 165 chilometri; Seconda tappa – Partenza da Capo d’Orlando (Messina) e arrivo a Palermo, per un totale 236 chilometri;

– Partenza da Capo d’Orlando (Messina) e arrivo a Palermo, per un totale 236 chilometri; Terza tappa – Partenza da Caltanissetta e arrivo a Ragusa per un totale di 186 chilometri);

– Partenza da Caltanissetta e arrivo a Ragusa per un totale di 186 chilometri); Quarta, e ultima, tappa – Partenza da Giardini Naxos e arrivo sull’Etna per un totale di 122 chilometri.

