Giornata Mondiale del Diabete. Domani a Piazza Cairoli screening gratuiti

Domani, domenica 18 novembre, è la Giornata Mondiale del Diabete. Per l’occasione, medici ed operatori sanitari dell’unità operativa di endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina scenderanno in piazza per offrire screening gratuiti a tutti i messinesi. L’appuntamento è a Piazza Cairoli, dalle ore 8 alle ore 13.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini sulla malattia diabetica, fornendo loro consigli utili per prevenire o ritardare l’insorgenza del diabete, nonché di avere suggerimenti preziosi sullo stile di vita da seguire.

Per l’occasione, i volontari della Croce Rossa Italiana monteranno a Piazza Cairoli una tenda, dove i messinesi saranno accolti per colloquiare con gli specialisti.

