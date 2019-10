Riaprire il Giardino di Montalto. Domani la marcia di Puli-Amo Messina

3 Condivisioni Facebook Twitter

A un anno dalla chiusura del Giardino di Montalto, l’Associazione Puli-Amo Messina, alla quale era stata concessa e poi tolta l’autorizzazione a prendersene cura, promuove una marcia per chiedere la riapertura del piccolo angolo verde nel cuore della città, che era diventato punto di ritrovo per molti abitanti della zona e per i turisti che si recavano a vedere la bellissima chiesa dalla quale prende il nome.

Tutto inizia il 31 ottobre 2018 quando l’Associazione di volontari ha organizzato, al suo interno, un evento che non si è mai realizzato, in quanto è stata immediatamente revocata la concessione del bene, che è tornato nelle mani della Chiesa cadendo nuovamente nel completo abbandono.

Da allora la vegetazione si è impossessata di panchine, ringhiere, sentieri e scalinate, che i volontari di Puli-Amo Messina avevano riportato alla luce.

La petizione e la marcia per il Giardino di Montalto

In questi ultimi giorni Puli-Amo Messina ha avviato una petizione online e cartacea, indirizzata all’Amministrazione e al Consiglio Comunale, per chiedere la riapertura del Giardino di Montalto. La consegna ufficiale delle firme avrà luogo proprio giovedì 31 ottobre.

Da qui, l’invito a tutti coloro che vogliono appoggiare la causa dell’Associazione cittadina: i partecipanti che intendono unirsi alla marcia di solidarietà, si daranno appuntamento alle 10:30 presso Piazza Basicò (a pochi passi, dal Giardino di Montalto) per dare inizio alla passeggiata. Si procederà lungo via S. Agostino e via Consolato del mare, giungendo infine a Piazza Unione Europea, dove verranno ufficialmente presentate le firme all’attenzione dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale.

È ancora possibile firmare la petizione mediante la piattaforma virtuale di change.org o in versione cartacea contattando la pagina Facebook di Puli-AMO Messina o il sito ufficiale.

