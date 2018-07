Fondi PON Metro: oltre 6 milioni per le strade di Ganzirri e Torre Faro

40 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Oltre 6 milioni di euro provenienti dai fondi PON Metro verranno destinati alla rimessa in sesto delle strade di Ganzirri e Torre Faro. Ad annunciarlo, tramite la propria pagina Facebook, il sindaco Cateno De Luca che, insieme alla sua Giunta, ha iniziato a lavorare a una rimodulazione delle risorse del Piano Operativo Nazionale.

«Abbiamo deciso, tra le tante cose – ha comunicato, infatti, il primo cittadino – di eliminare alcuni interventi non prioritari e di destinare circa 6 milioni di euro per la riqualificazione stradale di Ganzirri e Torre Faro».

Nell’ottica di “condividere con le comunità interessate il governo della città”, come ha spiegato De Luca, è prevista per i prossimi giorni una riunione con le comunità delle zone interessate ai lavori in questione per ascoltare e, se possibile, accogliere eventuali suggerimenti utili a definire meglio il progetto di riqualificazione stradale.

I 6 milioni di euro in questione provengono dai fondi PON Metro, stanziati dal governo nazionale per le 14 città metropolitane. Messina avrà a disposizione per la programmazione 2014-2020 poco più di 86 milioni di euro.

Al lavoro sul progetto riguardante Ganzirri e Torre Faro, oltre al sindaco Cateno De Luca, l’assessore a Infrastrutture e Lavori Pubblici Salvatore Mondello, l’assessore alla Individuazione e Programmazione dei Fondi extra comunali Carlotta Previti, e l’assessore al Piano Strategico Alessandra Calafiore.

