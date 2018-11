Flixbus approda in Sicilia: 17 fermate sull’Isola per i bus low cost

85 Condivisioni Facebook Twitter

Flixbus, la compagnia di bus low cost, è in arrivo anche in Sicilia con ben 17 fermate in tutta l’Isola. Tra queste è compresa anche Messina. Nel giro di un paio d’anni, il giovane operatore della mobilità ha già creato una delle reti di autobus intercity più estese.

Adesso, la start-up tedesca approderà anche in Sicilia con un servizio che, come si legge in un comunicato di Flixbus, «sarà presto operativo anche in diverse città della regione, a vantaggio dei passeggeri siciliani, che avranno accesso a un network di oltre 2.000 città in 28 Paesi europei, e del territorio stesso, che potrà beneficiare di nuovi arrivi con ricadute positive per il turismo locale».

Grazie a un sistema di prenotazioni estremamente semplice e una rete in continuo aumento, Flixbus promette a chi viaggia la possibilità di scoprire il mondo, con un’offerta adatta a tutti i budget.

Le città siciliane in cui faranno tappa i Flixbus saranno: Agrigento, Caltanissetta, Canicattì, Catania, Cefalù, Comiso, Enna, Lentini, Messina, Milazzo, Modica, Palermo, Patti, Ragusa, Santo Stefano di Camastra, Taormina e Termini Imerese. È già possibile prenotare sul sito online i biglietti e saranno acquistabili a partire da lunedì 3 dicembre.

L’espansione internazionale di Flixbus è iniziata nel 2015, con la creazione di reti in Italia, Francia, Austria, Paesi Bassi e Croazia, e poi verso la Scandinavia, la Spagna, l’Inghilterra e l’Europa centrale e orientale. Oggi, l’espansione continua con l’obiettivo di dare possibilità di viaggiare a persone che vivono in territori scollegati dalle reti tradizionali a causa di gap infrastrutturali.

Ma non solo. Flixibus vuole contribuire alla tutela dell’ambiente, quindi utilizza mezzi che emettono un livello estremamente basso di gas a effetto serra. Inoltre, prenotando online è possibile versare un contributo ambientale per la compensazione delle emissioni CO2.

